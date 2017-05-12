Новые препараты продлили жизнь ВИЧ-инфицированным

Научные сотрудники из Университета Бристоля заявили, что лекарства, применяемые в рамках высокоактивной антиретровирусной терапии, стали иметь гораздо меньше побочных эффектов и при этом повысили свою эффективность по отношению к большинству штаммов.

Как следствие, ВИЧ-инфицированное население США и Европы стали жить дольше на 10 лет и в среднем достигать возраста 78 лет, - сообщает «ФАН».

Таким образом, вирус иммунодефицита человека перестал быть смертным приговором.

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