Новые препараты продлили жизнь ВИЧ-инфицированным

Научные сотрудники из Университета Бристоля заявили, что лекарства, применяемые в рамках высокоактивной антиретровирусной терапии, стали иметь гораздо меньше побочных эффектов и при этом повысили свою эффективность по отношению к большинству штаммов.

Как следствие, ВИЧ-инфицированное население США и Европы стали жить дольше на 10 лет и в среднем достигать возраста 78 лет, - сообщает «ФАН».

Таким образом, вирус иммунодефицита человека перестал быть смертным приговором.