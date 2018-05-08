Новые премьеры Армении и России обменялись поздравлениями
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян и Дмитрий Медведев поздравили друг друга с назначениями на посты глав правительств.
«Я только что поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост премьер-министра России и поблагодарил его за поздравления, адресованные мне», - цитирует РИА «Новости» запись Пашиняна в соцсетях.
Он отметил, что новый кабмин Армении настроен и далее укреплять двусторонние отношения с Россией во всех областях, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС.
Следующая новость Венесуэла окончательно решила выйти из состава ОАГ
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии