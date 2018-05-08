Новые премьеры Армении и России обменялись поздравлениями

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян и Дмитрий Медведев поздравили друг друга с назначениями на посты глав правительств.

«Я только что поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост премьер-министра России и поблагодарил его за поздравления, адресованные мне», - цитирует РИА «Новости» запись Пашиняна в соцсетях.

Он отметил, что новый кабмин Армении настроен и далее укреплять двусторонние отношения с Россией во всех областях, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС.