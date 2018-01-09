Новые обновления «Windows» стали угрозой компьютерам

На фоне жалоб пользователей после обновлений системы «Windows», когда некоторые компьютеры перестали запускаться, компания «Microsoft» приостановила распространение последних программ.

В техподдержку компании стали писать многочисленные владельцы компьютеров, работающих на базе процессоров AMD.

В настоящее время «Microsoft» совместно с AMD работают над этой проблемой и в скором времени планируют снова присылать обновления для компьютеров, передает РИА Новости.

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