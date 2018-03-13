Новые модели iPhone потеряют «челку»
Американская компания Apple откажется от черного выреза в верхней части экрана в новых моделях смартфонов iPhone.
Разработчики решили использовать переднюю панель аппарата максимально эффективно и избавиться от «челки» или, как еще говорят пользователи, «бороды», которая появилась в модели iPhone X.
Ранее производители объяснили, что в этой части передней панели расположены датчики Face ID и камера TrueDepth. Поэтому избавиться от «челки» не представлялось возможным.
В настоящее время разработчики Apple смогли придумать, как разместить систему распознавания Face ID не в ущерб эстетичности нового смартфона.
Apple активно увеличивает выпуск лазерных модулей VCSEL, используемых в системе распознавания лиц, сообщает «Экономика сегодня».
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