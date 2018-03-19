Новые гранаты делают танки невидимыми для врага

Новые американские дымовые гранаты блокирует не только видимый свет, но и инфракрасное излучение, используемое для наведения ракет и других снарядов на танки и прочие боевые машины.

По словам Зака Зандера из Химико-биологического центра армии США в Эджвуде, новая дымовая шашка способна блокировать сразу все виды волн. Это крайне важно, так как солдату придется нести на себе одну гранату, а не пять.

Практически все современные противотанковые и авиационные ракеты обладают встроенной системой наведения на цель, которая использует луч лазера или инфракрасное излучение.

Для того, чтобы «спрятать» свою технику и скрыться от противника, многие страны разработали различного рода пассивные и активные системы защиты.

Однако у всех аналогов существует важный недостаток: они воздействуют на ракеты противника только одним путем, делая танк или самолет невидимым, к примеру, только в оптическом диапазоне и не препятствуя работе ИК-сенсоров. Зандер и его коллеги решили эту проблему, используя так называемые металлорганические каркасы (МОК). Сейчас новые дымовые шашки тестируются и модернизируются.

На вооружении российской армии находятся дымовые шашки «Штора» и «Арена», подавляющие работу самонаводящихся и радиоуправляемых ракет, сообщает «РИА Новости».