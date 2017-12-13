В Новой Зеландии нашли останки самого крупного пингвина

На пляже в Новой Зеландии найдены кости пингвина, возраст которого составляет 55-60 млн лет. Он считается самым крупным из известных нам представителей семейства нелетающих морских птиц.

Окаменелость обнаружили около 10 лет назад, но она была настолько тяжелой, что ученые изучали ее до сих пор.

Исследователи предположили, что птица весила около 100 кг при росте до 1,7 метров, сообщает «Газета.ru». По мнению ученых, птицы вымерли около 20 млн лет назад, когда море заселили млекопитающие – киты, тюлени и другие.

Новый вид пингвинов назвали Kumimanu biceae (kumi означает «большое чудовище», manu — «птица», а biceae происходит от прозвища матери одного из работающих с находкой ученых).

Ранее в Китае нашли кладку яиц птерозавров.