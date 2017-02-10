В Новой Зеландии на берег выбросилось более 400 китов
У берегов Южного острова в Новой Зеландии местные жители обнаружили порядка 400 выбросившихся на сушу китов.
Прибывшие на место службы спасения и местные активисты попытались спасти китов, однако им удалось вернуть обратно в воду лишь 100 особей. В результате происшествия около 300 морских млекопитающих погибли.
Как отмечается в материале, опасения спасателей вызывает то, что выжившие киты все еще находятся у берега, они могут вновь выброситься на сушу.
Причины, побудившие китов выброситься на берег, пока не уточняются, сообщает интернет-издание «Народные новости».
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