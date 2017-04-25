В Новой Зеландии 100-летняя спортсменка пробежала стометровку
На Всемирных играх ветеранов спорта в новозеландском Окленде спортсменка из Индии Ман Каур, которой исполнился 101 год, пробежала стометровку.
Бодрая старушка показала результат в одну минуту и 14 секунд. В своей возрастной категории она вышла на дистанцию в полном одиночестве, сообщает НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.
Спортом индианка начала заниматься совсем недавно – в 93-летнем возрасте.
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