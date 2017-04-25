В Новой Зеландии 100-летняя спортсменка пробежала стометровку

На Всемирных играх ветеранов спорта в новозеландском Окленде спортсменка из Индии Ман Каур, которой исполнился 101 год, пробежала стометровку.

Бодрая старушка показала результат в одну минуту и 14 секунд. В своей возрастной категории она вышла на дистанцию в полном одиночестве, сообщает НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Спортом индианка начала заниматься совсем недавно – в 93-летнем возрасте.