На «Новой Риге» в Подмосковье столкнулись 6 автомобилей
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло вечером 28 марта на Новорижском шоссе в Московской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
По предварительным данным, столкнулись шесть автомобилей. Сведений о пострадавших пока нет.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало о крупном ДТП, произошедшем на 151-м километре Новорижского шоссе, где столкнулись микроавтобус и «Лада Приора». В результате погибли 2 человека, еще 10 получили травмы.
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