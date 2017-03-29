На «Новой Риге» в Подмосковье столкнулись 6 автомобилей

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло вечером 28 марта на Новорижском шоссе в Московской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

По предварительным данным, столкнулись шесть автомобилей. Сведений о пострадавших пока нет.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало о крупном ДТП, произошедшем на 151-м километре Новорижского шоссе, где столкнулись микроавтобус и «Лада Приора». В результате погибли 2 человека, еще 10 получили травмы.