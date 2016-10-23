В Новой Москве застрелены двое уроженцев Армении

Двое мужчин застрелены в съемной квартире в Новой Москве. Как сообщила представитель Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова, в микрорайоне Родники обнаружены тела 39-летнего и 46-летнего мужчин.

Следователи говорят о признаках насильственной смерти в виде огнестрельных ранений, сообщает ТАСС.

Известно, что убитые являются уроженцами Армении.