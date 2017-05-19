В Новой Москве произошел пожар в здании СКР

В Новой Москве, в поселке Газопровод произошел пожар в здании Следственного комитета России.

Огнем была охвачена площадь примерно в 150 квадратных метров. В результате был уничтожены ряд уголовных дел.

В пресс-службе СКР по Москве сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Согласно основной версии, поджог был умышленным, его цель состояла в уничтожении материалов, передает Nation News.

На место происшествия отправился руководитель ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов.