В Новой Москве произошел пожар в здании СКР
В Новой Москве, в поселке Газопровод произошел пожар в здании Следственного комитета России.
Огнем была охвачена площадь примерно в 150 квадратных метров. В результате был уничтожены ряд уголовных дел.
В пресс-службе СКР по Москве сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Согласно основной версии, поджог был умышленным, его цель состояла в уничтожении материалов, передает Nation News.
На место происшествия отправился руководитель ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов.
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