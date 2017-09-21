В Новой Москве появится скалодром и теннисный корт
В поселении Михайлово-Ярцевское Новой Москвы появится крупный теннисный корт со скалодромом, который расположится на фасаде здания.
Расстояние от Москвы до теннисного корта составит 50 км от МКАД. Здание будет разделено на две секции: спортивный зал с теннисной площадкой и административный корпус.
Помимо любителей тенниса, появятся площадки для баскетбола, футбола и зоны катания на скейтборде.
Новые спортивные строения появятся на месте пункта сдачи макулатуры и гаражей, так что новая застройка значительно украсит и улучшит местный ландшафт, отмечает Interfax.
Следующая новость Большинство россиян выступили за наличие школьного психолога
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии