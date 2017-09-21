В Новой Москве появится скалодром и теннисный корт

В поселении Михайлово-Ярцевское Новой Москвы появится крупный теннисный корт со скалодромом, который расположится на фасаде здания.

Расстояние от Москвы до теннисного корта составит 50 км от МКАД. Здание будет разделено на две секции: спортивный зал с теннисной площадкой и административный корпус.

Помимо любителей тенниса, появятся площадки для баскетбола, футбола и зоны катания на скейтборде.

Новые спортивные строения появятся на месте пункта сдачи макулатуры и гаражей, так что новая застройка значительно украсит и улучшит местный ландшафт, отмечает Interfax.