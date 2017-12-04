В Новой Москве откроется крупнейшее в Европе кладбище
Рядом с мусорным полигоном Малинки в Троицком районе Новой Москвы откроется новое кладбище общей площадью 580 гектаров.
Власти Москвы выделили на строительство мемориального комплекса почти 2 миллиарда рублей.
В декабре эксперты признают территорию пригодной для организации кладбища, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кладбище, которое станет крупнейшим в Европе, получит название «Белые березки», по имени расположенного рядом садового товарищества.
Площадь самого большого кладбища в Европе — Хованского — составляет 197,2 гектаров.
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