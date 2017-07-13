В Новой Москве нашли технику времен ВОВ

В одной из промзон, расположенных на территории Новой Москвы, были обнаружены боеприпасы и военная техника времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО.

Как уточняется в материале, сотрудники полиции обнаружили в поселении Марушинском три пушки времен Великой Отечественной войны, боевая машина десанта без государственных номеров, военный автомобиль-амфибия, кузов броневика времен Великой Отечественной войны, два артиллерийских снаряда и минометная мина времен войны. Военная техника находилась на территории промышленной зоны, которую арендует фирма по ремонту автомобилей.

Правоохранители изъяли технику. В настоящее время устанавливается происхождение находок, сообщает «Бм24».