В Новой Москве нашли технику времен ВОВ
В одной из промзон, расположенных на территории Новой Москвы, были обнаружены боеприпасы и военная техника времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО.
Как уточняется в материале, сотрудники полиции обнаружили в поселении Марушинском три пушки времен Великой Отечественной войны, боевая машина десанта без государственных номеров, военный автомобиль-амфибия, кузов броневика времен Великой Отечественной войны, два артиллерийских снаряда и минометная мина времен войны. Военная техника находилась на территории промышленной зоны, которую арендует фирма по ремонту автомобилей.
Правоохранители изъяли технику. В настоящее время устанавливается происхождение находок, сообщает «Бм24».
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