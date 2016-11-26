В Новой Москве может появиться улица Кастро

Одну из улиц в Новой Москве могут назвать в честь лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом заявил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он отметил, что в Новой Москвы ряд улиц уже получили имена отечественных и зарубежных знаменитостей. В частности, художника Бориса Кустодиева, писателя Мигеля Сервантеса. Не исключено, что появится и улица Кастро.

Жидкин отметил, что кубинский лидер был героическим человеком и большим другом СССР и России на протяжении многих лет, сообщает ТАСС.