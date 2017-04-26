В Новой Москве мертвец полгода просидел в автомобиле

В поселке Коммунарка Новой Москвы местные жители нашли заброшенный автомобиль, в котором был опознан сидящий мертвый человек.

Прибывшая полиция открыла машину и обнаружила в ней сидящего мертвеца с пакетом на голове, сообщает Life.ru.

Как выяснилось, автомобиль стоял на парковке с осени прошлого года, а тело уже успело мумифицироваться.

По мнению оперативников, такой почерк расправы с конкурентами больше подходит итальянской мафии, чем местному криминалитету.

12 апреля двое мужчин принесли в поликлинику, расположенную на территории Новой Москвы, труп своего приятеля и потребовали его реанимировать.

7 апреля в городской поликлинике Гагарина в Смоленской области целые сутки тело 51-летней женщины просидело на стуле у кабинета врача.