Новой «мисс Вселенной» стала представительница Франции
Представительница Франции Ирис Миттенейр завоевала титул «мисс Вселенная».
По данным СМИ, 24-летняя Ирис работает стоматологом в Лилле, а также увлекается кулинарией и путешествиями и экстремальными видами спорта.
Церемония награждения прошла на Филиппинах. Корону француженке вручил известный комик, писатели и актер Стив Харви.
Первой вице-мисс была признана представительница Гаити Ракель Пелиссьер, второй - колумбийка Андреа Товар, сообщает «Экономика сегодня».
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