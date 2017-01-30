Новой «мисс Вселенной» стала представительница Франции

Представительница Франции Ирис Миттенейр завоевала титул «мисс Вселенная».

По данным СМИ, 24-летняя Ирис работает стоматологом в Лилле, а также увлекается кулинарией и путешествиями и экстремальными видами спорта.

Церемония награждения прошла на Филиппинах. Корону француженке вручил известный комик, писатели и актер Стив Харви.

Первой вице-мисс была признана представительница Гаити Ракель Пелиссьер, второй - колумбийка Андреа Товар, сообщает «Экономика сегодня».