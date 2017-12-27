Новоуренгойских чиновников наказали за речь школьника в Бундестаге
Четверо чиновников в Новом Уренгое получили взыскания из-за выступление ученика местной гимназии в немецком парламенте.
В горадминистрации «Интерфаксу» пояснили, что речь идет о заместителях главы города по социальным вопросам и по внутренней политике. Первому объявлен выговор – второму – предупреждение. Наряду с ними дисциплинарные взыскания получили начальник информационно-аналитического управления и его заместитель.
Выступление учащегося гимназии в Бундестаге в ноябре вызвало целый шквал критики в СМИ и соцсетях, напоминает «ФедералПресс». Многие расценили его как попытку представить солдат Вермахта невинными жертвами Великой Отечественной войны.
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