Звуки, опасные для здоровья

Каких звуков стоит опасаться, чтобы не навредить физическому и психическому здоровью
Абсолютно любые звуки вызывают колебания волокон в канале внутреннего уха, которые передаются кортиеву органу.
Он превращает их в нервные импульсы, расходящиеся в подкорковые и корковые слуховые центры.
По словам заведующего кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Алексея Умрюхина, длительное воздействие громкого звука вызывает дискомфортные ощущения и психоэмоциональное напряжение.
«Первыми утомляются нервные центры, обеспечивающие координацию процессов эмоциональной сферы, вегетативной регуляции функций организма и других реакций. Конечно, после отдыха они восстанавливаются и снова готовы к работе», — пояснил ученый.
Кроме того, шум порождает эмоции, действует на психику.
Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»Далее в рубрике Раскрыта тайна уникального ядовитого «крота»Ученые из России прочитали геном ядовитого млекопитающего с сосками на ягодицах
Комментарии