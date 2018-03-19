Звуки, опасные для здоровья
/pixabay.com

/pixabay.com

Каких звуков стоит опасаться, чтобы не навредить физическому и психическому здоровью

Абсолютно любые звуки вызывают колебания волокон в канале внутреннего уха, которые передаются кортиеву органу.

Он превращает их в нервные импульсы, расходящиеся в подкорковые и корковые слуховые центры.

По словам заведующего кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Алексея Умрюхина, длительное воздействие громкого звука вызывает дискомфортные ощущения и психоэмоциональное напряжение.

«Первыми утомляются нервные центры, обеспечивающие координацию процессов эмоциональной сферы, вегетативной регуляции функций организма и других реакций. Конечно, после отдыха они восстанавливаются и снова готовы к работе», — пояснил ученый.

Кроме того, шум порождает эмоции, действует на психику.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

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Места: Россия
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