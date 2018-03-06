За звание «профессор РАН» будут бороться 817 ученых
МСЦ РАН

МСЦ РАН

Академия наук ввела почетное звание профессора РАН в 2015 году

За почетное ученое звание «профессор Российской академии наук» будут бороться 817 участников, говорится в сообщении РАН.

Уточняется, что самая большая конкуренция развернется по отделениям общественных и медицинских наук.

Конкуренция за звание «профессор РАН» в отделении общественных наук составляет 12 человек на место.

На одно звание «профессора РАН» в медицине претендуют 11 человек.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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