Землю просканируют из космоса
Российские инженеры разработали устройство для космического мониторинга природных ресурсов
Российские ученые создали устройство для сканирования поверхности Земли с целью поиска полезных ископаемых.
Кроме того, с помощью разработанного инженерами НПО «Орион» прибора можно проводить изучение метеорологических явлений, а также анализировать чрезвычайных ситуации.
Образцы фотоприемников разрабатываются на базе одного из московских научно-исследовательских институтов «Швабе».
Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»Далее в рубрике Россия приступила к разработке космического лунного модуляЕго элементы будут доставляться на окололунную станцию Deep Space Gateway в разобранном виде Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Электроды против артритаРазработана новая технология лечения артрита коленного сустава
Комментарии