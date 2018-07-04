Землю просканируют из космоса

Российские ученые создали устройство для сканирования поверхности Земли с целью поиска полезных ископаемых.

Кроме того, с помощью разработанного инженерами НПО «Орион» прибора можно проводить изучение метеорологических явлений, а также анализировать чрезвычайных ситуации.

Образцы фотоприемников разрабатываются на базе одного из московских научно-исследовательских институтов «Швабе».

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