Землю атакуют магнитные бури
pixabay.com

pixabay.com

В марте россиянам придется пережить сразу семь магнитных бурь

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН прогнозируют сразу семь магнитосфер, которые обрушатся на Землю в марте.

Согласно прогнозу астрономов, магнитные бури накроют Землю 18, 22 и 26 марта. Кроме того, возбужденная магнитосфера ожидается 15, 16, 17 и 21 марта.

Предстоящие магнитные волнения ученые классифицировали как событие первого уровня по пятибалльной шкале. Данные бури могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах. Кроме того, они могут оказывать влияние на работу системы управления космическими аппаратами.

В дни магнитного возмущения на высоких широтах от 60 градусов можно будет наблюдать уникальное природное явление - полярное сияние.

При этом, по данным астрономов, к концу 2018 года сила магнитных бурь пойдет на спад – каждые 11 лет магнитное поле Солнца поочередно то усиливается, то ослабевает. Ученые ожидают, что период затишья наступит уже в конце текущего года.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: космос, наука
Персоны: ученые
Жители российских деревень заинтересовали ученых Далее в рубрике Жители российских деревень заинтересовали ученыхЗачем ученые собирают образцы крови жителей российской глубинки Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Есть ли жизнь без интернета?Что будет, если Запад решит отключить Россию от всемирной паутины Есть ли жизнь без интернета?

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО