Землю атакуют магнитные бури

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН прогнозируют сразу семь магнитосфер, которые обрушатся на Землю в марте.

Согласно прогнозу астрономов, магнитные бури накроют Землю 18, 22 и 26 марта. Кроме того, возбужденная магнитосфера ожидается 15, 16, 17 и 21 марта.

Предстоящие магнитные волнения ученые классифицировали как событие первого уровня по пятибалльной шкале. Данные бури могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах. Кроме того, они могут оказывать влияние на работу системы управления космическими аппаратами.

В дни магнитного возмущения на высоких широтах от 60 градусов можно будет наблюдать уникальное природное явление - полярное сияние.

При этом, по данным астрономов, к концу 2018 года сила магнитных бурь пойдет на спад – каждые 11 лет магнитное поле Солнца поочередно то усиливается, то ослабевает. Ученые ожидают, что период затишья наступит уже в конце текущего года.

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