Земля вошла в метеоритный поток Геминиды
Земля вошла в метеоритный поток Геминиды

Самое яркое событие декабрьского неба

Земля 7 декабря вошла в метеоритный поток Геминиды, рассказал доктор физико-математических наук, заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ Владислав Шевченко.

По его словам, с 7 по 18 декабря жители северного полушария смогут невооруженным глазом наблюдать сгорающие в атмосфере земли метеоры.

При этом, 13 декабря поток достигнет максимальной интенсивности. При условии, что небо будет безоблачным, ночью можно будет увидеть до 100 вспышек метеоров за час наблюдений.

«Для исследователей поток Геминиды представляет интерес. Они регистрируют вспышку от метеора, сгорающего в атмосфере, и анализируют ее спектр, и на основе этих данных делают выводы о химическом составе метеора», - пояснил «РИА Новости» Владислав Шевченко.

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