Над Землей взойдет «голубая Луна»

Жители России в ночь на 31 марта смогут полюбоваться уникальным явлением – «голубой Луной».

Это крайне редкое астрономическое событие, а потому многих заставляет насторожиться тот факт, что в марте текущего года будет не одно, а целых два полнолуния.

Астрономы предупреждают, что не стоит ожидать в небе появление спутника Земли, окрашенного в ярко голубой цвет. Дело в том, что понятие «голубая луна» не предполагает изменения цвета спутника нашей планеты.

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