Над Землей взойдет «голубая Луна»
pixabay.com

pixabay.com

Окрасится ли Луна в голубой цвет и почему это явление так называется

Жители России в ночь на 31 марта смогут полюбоваться уникальным явлением – «голубой Луной».

Это крайне редкое астрономическое событие, а потому многих заставляет насторожиться тот факт, что в марте текущего года будет не одно, а целых два полнолуния.

Астрономы предупреждают, что не стоит ожидать в небе появление спутника Земли, окрашенного в ярко голубой цвет. Дело в том, что понятие «голубая луна» не предполагает изменения цвета спутника нашей планеты.

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Теги:
События: космос, наука
Персоны: ученые
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