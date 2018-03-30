Над Землей взойдет «голубая Луна»
Окрасится ли Луна в голубой цвет и почему это явление так называется
Жители России в ночь на 31 марта смогут полюбоваться уникальным явлением – «голубой Луной».
Это крайне редкое астрономическое событие, а потому многих заставляет насторожиться тот факт, что в марте текущего года будет не одно, а целых два полнолуния.
Астрономы предупреждают, что не стоит ожидать в небе появление спутника Земли, окрашенного в ярко голубой цвет. Дело в том, что понятие «голубая луна» не предполагает изменения цвета спутника нашей планеты.
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