«Зеленые» технологии помогут в поиске новых лекарств
«Зеленые» технологии помогут в поиске новых лекарств

Сибирские ученые ищут дешевые и эффективные методы получения экологически чистых лекарственных компонентов

Сотрудники Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук разрабатывают методы экономичного и эффективного получения экстракционных продуктов из растительного сырья.

По словам заведующего технологическим отделом НИОХ СО РАН кандидата технических наук Сергея Попова, экстракционные продукты широко используются в пищевой, легкой и фармацевтической промышленностях.

Ученый подчеркнул, что целью проекта является не только экономичное получение растительных экстрактов, но и забота о защите природы.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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