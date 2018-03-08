«Зеленые» технологии помогут в поиске новых лекарств

Сотрудники Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук разрабатывают методы экономичного и эффективного получения экстракционных продуктов из растительного сырья.

По словам заведующего технологическим отделом НИОХ СО РАН кандидата технических наук Сергея Попова, экстракционные продукты широко используются в пищевой, легкой и фармацевтической промышленностях.

Ученый подчеркнул, что целью проекта является не только экономичное получение растительных экстрактов, но и забота о защите природы.

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