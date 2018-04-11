Завершено строительство лабораторного модуля «Наука» для МКС
pixabay.com

pixabay.com

Его разработкой с 1995 года занимались специалисты Центра имени Хруничева

В Центре имени Хруничева завершили строительство многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» для МКС. Об этом сообщил глава Центра Алексей Варочко.

«Он уже доделан. Наша задача поставить его на космодром до конца года. Идут завершающие операции», - сказал он.

Строительство модуля «Наука» длится с 1995 года. Оснащение изделия и сам проект не раз пересматривались. Сроки запуска МЛМ с помощью ракеты-носителя «Протон» неоднократно менялись.

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Теги:
Места: Россия
События: космос, наука
Персоны: ученые
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