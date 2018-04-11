Завершено строительство лабораторного модуля «Наука» для МКС

В Центре имени Хруничева завершили строительство многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» для МКС. Об этом сообщил глава Центра Алексей Варочко.

«Он уже доделан. Наша задача поставить его на космодром до конца года. Идут завершающие операции», - сказал он.

Строительство модуля «Наука» длится с 1995 года. Оснащение изделия и сам проект не раз пересматривались. Сроки запуска МЛМ с помощью ракеты-носителя «Протон» неоднократно менялись.

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