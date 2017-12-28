Запуски с Восточного будут контролировать из Тихого океана
На кораблях, работающих в Тихом океане разместят мобильные измерительные пункты морского базирования нового поколения, с помощью которых будут отслеживаться запуски с космодрома Восточный.
Устройства будут передавать на космодром сигналы, получаемые от ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов. Их разработку и испытания планируется завершить во второй половине 2022 года.
Измерительные пункты смогут принимать и передавать сигналы при температуре от -40 до +50 градусов, в условиях морской качки и при сильных вибрациях. Их монтаж возможен практически на любом судне, имеющем открытую площадку размером 4х6 метров, к которой можно подвести электропитание.
Электронику для устройств разрабатывают «Российские космические системы» и дочерние предприятия корпорации, сообщает FlotProm.Далее в рубрике Загрязнения воздуха достигают глубокой тайгиРоссийские и немецкие ученые в рамках совместного проекта несколько лет вели наблюдения за состоянием воздуха в сибирской тайге. Читайте в рубрике «Технологии» Золото исчезает…Найдена причина быстрого разрушения революционных солнечных элементов
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