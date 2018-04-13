Запатентован прибор для измерения деформаций «космических» материалов
pixabay.com

pixabay.com

Он создавался для определения свойств веществ при строительстве российской обсерватории «Миллиметрон»

В Институте физики им. Л.В. Киренского Федерального исследовательского центра Красноярский научный центр СО РАН создали измерительную ячейку для изучения «поведения» материалов при температурах, близких к абсолютному нулю. Она позволяет исследовать углепластик, клеящие материалы и металлические изделия, которые применяются в строительстве космических аппаратов.

Любое вещество испытывает деформацию при изменении условий окружающей среды. Так, металлы при нагревании расширяются, а под действием электрического поля они испытывают механические деформации. Специалисты предъявляют высокие требования к устойчивости материалов при проектировании космических аппаратов - они должны точно знать, как поведет себя то или иное вещество при разных внешних условиях.

Российские физики разработали и запатентовали измерительную ячейку под названием «дилатометр», которая проводит высокоточные измерения сверхмалых деформаций твердых веществ в диапазоне от минус 270 до 80 градусов Цельсия.

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Места: Россия
События: наука
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