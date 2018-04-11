Замок запомнит входящих
В Красноярске разработали электронный замок со специальным приложением
Авторами изобретения являются двое учащихся гимназии № 1 «Универс» Сергей Горлов и Егор Тихомиров.
Устройство состоит из защитного корпуса, блока питания, конических шестерен, сервопривода платы и светодиодов. На случай отключения электричества в замке предусмотрена альтернативная система питания.
Работой замка управляет специальное приложение. Попасть в помещение, закрытое на такой замок, можно при помощи прокси-карты, которая запоминается приложением.
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