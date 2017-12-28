Загрязнения воздуха достигают глубокой тайги

С этой целью на удалении в 600 километров от промышленных и населенных центров была установлена 300-метровая мачта, с помощью которой отбирались пробы. Специалисты определяли содержание в воздухе частиц диаметром меньше 10 микрон и замеряли концентрацию угарного газа.

На основе полученных данных они установили, что наиболее чистый воздух над Сибирью летом. По мнению ученых, это объясняется тем, что мелкодисперсные частицы осаждаются дождями. В зимнее время чистыми были только каждая четвертая проба. В остальных присутствовали следы промышленных выбросов. Периоды межсезонья ученые назвали умеренно грязными, пишет «Наука и жизнь».

По словам исследователей, летом основной причиной загрязнения воздуха становятся лесные пожары, весной и осенью – сельскохозяйственные пожары и частично промышленность, в зимнее время предприятия становятся основными источниками вредных примесей в воздухе.

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