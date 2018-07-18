«Яндекс» взялся за «умный дом»
Компания получила регистрацию на мини-компьютер «Яндекс.Модуль»
«Яндекс» получил регистрацию на мини-компьютер «Яндекс.Модуль» для системы «умного» дома.
Отмечается, что устройство разработано основанная выходцами из России американская NotAnotherOne. Она же разрабатывала системы «умного дома» для «МегаФона» и колонку «Яндекс.Станция».
«Яндекс.Модуль» должен поступить в продажу в России в конце осени. «Это будет немного измененный внешне центр Life Control с возможностью подключения экосистемы устройств, но без поддержки сети 3G и 4G», — рассказал источник газеты «Коммерсант».
Он также отметил, что система будет базироваться на функциях «Яндекс.Станции», которая поддерживает Wi-Fi и Bluetooth и имеет встроенного голосового помощника «Алису».
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