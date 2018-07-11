«Яндекс» создаст умные дома на базе «Яндекс.Станции»
«Яндекс» создаст умные дома на базе «Яндекс.Станции»

Партнером поисковика стала компания «Гольфстрим охранные системы»

Компания «Яндекс» на фоне успешного старта продаж своего первого устройства — колонки «Яндекс.Станция», решила создать на ее базе систему умного дома.

По словам генерального конструктора «Яндекс.Станции» Константина Круглова, компания планирует расширять функционал колонки — в частности, создавать на ее базе систему умный дом.

Он отметил, что такая возможность потенциально уже заложена в устройстве.

«Это будет, и очень скоро», — сказал Круглов, не уточнив сроки реализации нового проекта.

Сложность заключается в том, что в России нет экосистемных игроков, которые бы могли каждый дом сделать умным.

В то же время в «Яндекс.Станции» уже есть небольшие элементы домашней безопасности. В частности, колонку можно интегрировать с системой защиты «Гольфстрим охранные системы», а также просить «Алису» включить сигнализацию или вызвать полицию.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна» 

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Места: Россия
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