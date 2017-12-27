На Ямале выведут морозоустойчивую картошку

Данной работой будут заниматься специалисты департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и ученые Ямальской сельскохозяйственной опытной станции.

«Наука на Ямале ориентирована на решение прикладных задач, связанных с промышленным освоением региона, изучением влияния экологических факторов на здоровье населения, развитием агропромышленного комплекса», - цитирует ТАСС сообщение регионального департамента по науке.

Эксперименты по выведению морозоустойчивых культур проводятся в округе ежегодно. В частности, в прошлом году стартовали исследования по выращиванию клубники, малины и смородины в северных условиях. Некоторое время назад закончился эксперимент петербургских ученых, в ходе которого были определены почти полторы сотни видов деревьев для озеленения тундры.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»