В Якутии создали модель для прогноза технологических аварий
pixabay.com

pixabay.com

Ученые Института физико-технических проблем Севера Сибирского отделения РАН разработали модель для прогнозирования аварий на энергетических и транспортных объектах

По словам замдиректора института по научной работе, руководителя проекта Валерия Лепова, разработка позволит оценить и продлить ресурс конструкций, а также поможет предупреждать технологические аварии.

Ученый пояснил, что модель подходит для любых металлических конструкций, материал которых накапливает повреждения и становится хрупким при низких температурах.

«В нашей модели используются экспериментально получаемые характеристики металлов, которые применяются в Якутии», - рассказал Лепов.

Уточняется, что теория накопления повреждений изначально была разработана в Институте гидродинамики Сибирского отделения РАН в Новосибирске, а якутские ученые дополнили ее для материалов с изменяющейся микроструктурой, сообщает ТАСС. 

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