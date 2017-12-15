В Якутии создали модель для прогноза технологических аварий
Ученые Института физико-технических проблем Севера Сибирского отделения РАН разработали модель для прогнозирования аварий на энергетических и транспортных объектах
По словам замдиректора института по научной работе, руководителя проекта Валерия Лепова, разработка позволит оценить и продлить ресурс конструкций, а также поможет предупреждать технологические аварии.
Ученый пояснил, что модель подходит для любых металлических конструкций, материал которых накапливает повреждения и становится хрупким при низких температурах.
«В нашей модели используются экспериментально получаемые характеристики металлов, которые применяются в Якутии», - рассказал Лепов.
Уточняется, что теория накопления повреждений изначально была разработана в Институте гидродинамики Сибирского отделения РАН в Новосибирске, а якутские ученые дополнили ее для материалов с изменяющейся микроструктурой, сообщает ТАСС.Далее в рубрике Единственный в мире шерстистый носорог из Якутии прибыл в МосквуУникальная находка была сделана случайно в Абыйском районе Республики Саха (Якутия) Читайте в рубрике «Технологии» «Асгардия-1» защищает планетуЗапущен проект по защите Земли - «Асгардия-1»
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