В Якутии появится стационар по изучению миграции птиц
Российские и китайские ученые договорись вместе изучать миграцию перелетных птиц.
С этой целью в 2018 году на территории Якутии будет построен совместный полевой стационар. Там будут работать ученые из Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и Института экологических исследований Академии наук Китая, сообщает ТАСС.
«Институты намерены наладить перекрестный обмен специалистами и аспирантами. Летом китайские коллеги будут приезжать к нам. В свою очередь, наши ученые смогут выезжать на полевые исследования в КНР в зимнее время», - рассказала агентству научный сотрудник лаборатории зоологических исследований института Инга Бысыкатова.
По ее словам, ученые также будут вести разъяснительную работу среди местного населения, касающуюся защиты редких и исчезающих водно-болотных птиц.Далее в рубрике Названы перспективные направления развития российской наукиМинобрнауки отметило семь направлений развития отечественной науки, которые получат госфинансирование Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» В поисках самых мощных ускорителей ВселеннойЧто удалось открыть учёным за время полёта спутника «Ломоносов»
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