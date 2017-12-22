В Якутии появится стационар по изучению миграции птиц
В Якутии появится стационар по изучению миграции птиц

Российские и китайские ученые договорись вместе изучать миграцию перелетных птиц.

С этой целью в 2018 году на территории Якутии будет построен совместный полевой стационар. Там будут работать ученые из Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и Института экологических исследований Академии наук Китая, сообщает ТАСС.

«Институты намерены наладить перекрестный обмен специалистами и аспирантами. Летом китайские коллеги будут приезжать к нам. В свою очередь, наши ученые смогут выезжать на полевые исследования в КНР в зимнее время», - рассказала агентству научный сотрудник лаборатории зоологических исследований института Инга Бысыкатова.

По ее словам, ученые также будут вести разъяснительную работу среди местного населения, касающуюся защиты редких и исчезающих водно-болотных птиц.

Теги:
Персоны: ученые
Названы перспективные направления развития российской науки Далее в рубрике Названы перспективные направления развития российской наукиМинобрнауки отметило семь направлений развития отечественной науки, которые получат госфинансирование Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» В поисках самых мощных ускорителей ВселеннойЧто удалось открыть учёным за время полёта спутника «Ломоносов» В поисках самых мощных ускорителей Вселенной

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО