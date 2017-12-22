В Якутии появится стационар по изучению миграции птиц

С этой целью в 2018 году на территории Якутии будет построен совместный полевой стационар. Там будут работать ученые из Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и Института экологических исследований Академии наук Китая, сообщает ТАСС.

«Институты намерены наладить перекрестный обмен специалистами и аспирантами. Летом китайские коллеги будут приезжать к нам. В свою очередь, наши ученые смогут выезжать на полевые исследования в КНР в зимнее время», - рассказала агентству научный сотрудник лаборатории зоологических исследований института Инга Бысыкатова.

По ее словам, ученые также будут вести разъяснительную работу среди местного населения, касающуюся защиты редких и исчезающих водно-болотных птиц.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»