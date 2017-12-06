В Якутии нашли уникальное копье внутри скелета мамонта
pixabay.com

pixabay.com

Такие технологии изготовления копий появились около 12 тысяч лет назад

Уникальное копье, сделанное из бивня мамонта, обнаружили внутри мамонтовых ребер сотрудники Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), рассказал директор Музея мамонта, кандидат биологических наук Семен Григорьев.

По его словам, предмет имеет идеально отшлифованные пазы для острых каменных пластинок, которые увеличивали поражающую способность орудия. Длина копья составляет более 30 сантиметров с очень острым, идеально отшлифованным кончиком. На некотором расстоянии от острия по обеим краям орудия есть пазы, абсолютно ровные по ширине и глубине и как будто сделанные станком.

Ученый пояснил, что такие технологии изготовления копий появились около 12 тысяч лет назад, накануне вымирания мамонтов. При этом, точно сказать о том, что мамонт погиб от удара копьем, нельзя, сообщает ТАСС. 

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События: наука
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