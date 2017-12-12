WorldSkillsRussia проведут первый федеральный чемпионат среди логистов

Разработка такого мероприятия связана с потребностью в кадрах для транспортно-логистических компаний и компаний-грузовладельцев.

Работа по подготовке мероприятия стартовала в июле 2017 года в рамках встречи экспертов отрасли. Участники создали образ логистики 2035 года и составили перечень требований к специалистам логистики будущего.

Участникам придется проявить себя в трех компетенциях: «Управление цепочками поставок», «Управление складской логистикой» и «Управление транспортной логистикой».

В экспертный состав мероприятия войдут такие компании, как Х5 Retail Group, Алиди, ГК Содружество, МТС, Major, ЛогЛаб, СДС Фудс, Pony Express, Ростелеком, Gefko, Мистраль алко, FKKGroup, UPS, DHL, Орматек, Varton, Полюс Золото.

Директор департамента логистики «Ростелеком» Александр Машков заявил: «По моему опыту, 90% времени уходит на то, чтобы найти специалистов, способных не только выстроить цепочку поставок, но и построить и обосновать финансово-экономическую модель. В мировой практике это может сделать один человек, в российской – несколько». В компании рассчитывают получить лучшие кадры благодаря чемпионату.

В рамках чемпионата пройдет форум «Лидеры логистики», куда съедутся более 500 директоров по логистике, руководителей и владельцев транспортно-логистических компаний, говорится на сайте WorldSkills.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»