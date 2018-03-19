Как выиграть «войну» с герпесом

Обыкновенная «простуда на губах» на самом деле родственна свинке, ветрянке, вирусу, вызывающему саркому Капоши, и множеству других вирусов. Все эти захватчики относятся к семейству герпесвирусов.

Название «герпес» возникло от греческого слова ἕρπειν (herpein) — «ползти».

Коварство вируса заключается в том, что зараженные люди часто не знают о своей болезни и о способах борьбы с ней. Поэтому, даже если у них самих симптомы не проявляются, носители могут быть опасны для окружающих.

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