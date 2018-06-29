Выходцы из Qiwi запустили уникальный для России криптопроект

Qiwi Blockchain Teсhnologies запускает первый в России криптоинвестиционный банк HASH.

При этом руководитель проекта, финансовый директор Qiwi Blockchain Teсhnologies (QBT) Яков Баринский подчеркнул, что новая кредитная организация не является дочерней компанией группы Qiwi.

HASH построен на классической инвестбанковской модели и предполагает поиск, оценку, вывод на рынок качественных проектов и привлечение крупных инвесторов.

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