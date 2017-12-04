Вузы России примут участие в эксперименте по проведению экзамена по стандартам WorldSkills

Заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы» Дмитрий Глушко рассказал: «Демонстрационный экзамен - это моделирование реальных производственных условий. Его задания максимально приближены к тем, которые выполняют участники национального и мирового чемпионатов WorldSkills по профессиональному мастерству».

Он добавил, что результаты экзамена будут заноситься в базу, к которой имеют доступ работодатели. Это позволит им найти специалистов с нужными навыками и уровнем подготовки.

Глушко сообщил, что в 2017 году пилотная апробация демэкзамена прошла в 9 вузах в 6 регионах России, говорится на сайте Союза. В настоящее время Союз проводит отбор учебных заведений, которые смогут принять участие в эксперименте в 2018 году.

Глушко отметил: «Вчера два вуза уже подали заявки: это Тульский государственный университет и Северо-Кавказский федеральный университет. Экзамен будет проводиться в рамках итоговой и промежуточной аттестации».

Прием заявок завершится 8 декабря.

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