Вузы России примут участие в эксперименте по проведению экзамена по стандартам WorldSkills
pixabay.com

pixabay.com

Об этом говорилось на заседании Межвузовского координационного совета, прошедшего в рамках Национального чемпионата WorldSkills по профмастерству среди студентов столичных вузов

Заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы» Дмитрий Глушко рассказал: «Демонстрационный экзамен - это моделирование реальных производственных условий. Его задания максимально приближены к тем, которые выполняют участники национального и мирового чемпионатов WorldSkills по профессиональному мастерству».

Он добавил, что результаты экзамена будут заноситься в базу, к которой имеют доступ работодатели. Это позволит им найти специалистов с нужными навыками и уровнем подготовки.

Глушко сообщил, что в 2017 году пилотная апробация демэкзамена прошла в 9 вузах в 6 регионах России, говорится на сайте Союза. В настоящее время Союз проводит отбор учебных заведений, которые смогут принять участие в эксперименте в 2018 году.

Глушко отметил: «Вчера два вуза уже подали заявки: это Тульский государственный университет и Северо-Кавказский федеральный университет. Экзамен будет проводиться в рамках итоговой и промежуточной аттестации».

Прием заявок завершится 8 декабря.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Томский политех запустил проект по подготовке IT-специалистов для энергетики Далее в рубрике Томский политех запустил проект по подготовке IT-специалистов для энергетикиТомский политехнический университет вместе с Системным оператором Единой энергетической системы будут готовить специалистов в сфере IT для энергетики Читайте в рубрике «Умная Россия» Пост продлевает жизньСегодня начался Рождественский пост, который закончится в канун Рождества 6 января Пост продлевает жизнь

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО