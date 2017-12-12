Воздействие переменным током делает человека склонным к риску

Ученые Высшей школы экономики выяснили, что при стимуляции лобной коры мозга небольшим разрядом электрического тока можно сделать человека склонным к финансовым рискам
Как сообщает «Газета.ru», исследователи провели эксперимент в виде игры, в которой приняли участие 34 человека. Людям предлагалось принять решение о том, сыграть ли в лотерею или получить небольшую гарантированную сумму. Рискнув, испытуемый мог с 50-ти процентной долей вероятности выиграть 50 рублей, в противном случае человек гарантировано получал 25 рублей.
В эксперименте ученые воспользовались новым методом - транскраниальной стимуляцией мозга переменным током. Мозг участников стимулировали током с частотой 5, 10, 20 и 40 Гц. Лишь стимуляция с частотой 20 Гц привела к увеличению рискованного поведения.
Автор работы, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ Василий Ключарев пояснил: «Вероятно, синхронная активность мозга на частоте 20 Гц передает быстрый мотивационный сигнал в области, связанные с вознаграждениями (в популярной литературе называемые «центрами удовольствия») и вызывает сильный эмоциональный отклик. Это и может влиять на нашу склонность к риску».Далее в рубрике Найден способ защиты клеток мозга во время инсультаБиологи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН нашли способ защиты клеток мозга от повреждений во время инсульта Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Киркоров, Басков или Галкин. Кто первым совершит каминг-аут?Существует ли в России «гей-лобби»? Факты. Оценки эксперта
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