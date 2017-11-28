МГУ вошел в пятерку лучших вузов стран БРИКС
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова вошел в топ-5 рейтинга «QS World University Rankings: BRICS 2018».
Российский вуз занял пятое место, поднявшись сразу на две позиции, по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте МГУ.
В рейтинге сравнивались 400 вузов Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР по ряду показателей в таких областях как исследовательская и учебная деятельность, трудоустройство и уровень интернационализации.
МГУ улучшил свои показатели по репутации среди работодателей, соотношению числа студентов к числу сотрудников профессорско-преподавательского состава, общему число опубликованных статей и цитируемости.
Первые четыре позиции рейтинга занимают китайские вузы.Далее в рубрике Ученые нашли способ увеличить скорость зарядки аккумулятораОткрытие сделано на основе использования нового соединения Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Еще сильнее ракаУлучшена структура вещества, способного побеждать рак
Комментарии