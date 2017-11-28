МГУ вошел в пятерку лучших вузов стран БРИКС

Российский вуз занял пятое место, поднявшись сразу на две позиции, по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте МГУ.

В рейтинге сравнивались 400 вузов Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР по ряду показателей в таких областях как исследовательская и учебная деятельность, трудоустройство и уровень интернационализации.

МГУ улучшил свои показатели по репутации среди работодателей, соотношению числа студентов к числу сотрудников профессорско-преподавательского состава, общему число опубликованных статей и цитируемости.

Первые четыре позиции рейтинга занимают китайские вузы.

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