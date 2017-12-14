Водоросли-врачи победят болезнь Паркинсона
Водоросли-врачи победят болезнь Паркинсона

В Белом море российскими учеными обнаружены микроводоросли гематококк и лобосфера, способные производить компоненты для лекарственных препаратов, которые применяются в лечении болезней центральной нервной системы.

В ближайшее время в России могут появиться «биофабрики» по выращиванию таких водорослей, что позволит создавать дешевые и экологически чистые лекарства. Сейчас, лекарственные вещества, вырабатываемые водорослями, создаются искусственным путем.

Биологи МГУ рассказали «Известиям», что гематококки производят природный антиоксидант — каротиноид,который входит в состав лекарственных препаратов и пищевых добавок. Он помогает в лечении болезней Альцгеймера, Паркинскона, рассеянного склероза. Кроме того, вещество используется для профилактики онкозаболеваний.

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