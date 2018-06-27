«ВКонтакте» запустила собственную платежную систему VK Pay

Популярная в России социальная сеть ВКонтакте с 27 июня запускает собственный сервис для оплаты услуг и товаров под названием VK Pay.

Все платежи первое время будут осуществляться без комиссии, но в будущем компания рассчитывает на создание маркетплейса с оборотом 100 миллиардов в год.

Сначала функция приема оплаты через VK Pay станет доступна владельцам всех сообществ «ВКонтакте».

Предполагается, что это будут представители малого и среднего бизнеса, которые используют социальные сети в качестве основного канала для продвижения своей продукции.

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