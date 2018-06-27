«ВКонтакте» запустила собственную платежную систему VK Pay
«ВКонтакте» запустила собственную платежную систему VK Pay

Пользователи не будут платить комиссию за ввод, вывод и перевод средств

Популярная в России социальная сеть ВКонтакте с 27 июня запускает собственный сервис для оплаты услуг и товаров под названием VK Pay.

Все платежи первое время будут осуществляться без комиссии, но в будущем компания рассчитывает на создание маркетплейса с оборотом 100 миллиардов в год.

Сначала функция приема оплаты через VK Pay станет доступна владельцам всех сообществ «ВКонтакте».

Предполагается, что это будут представители малого и среднего бизнеса, которые используют социальные сети в качестве основного канала для продвижения своей продукции.

Полная версия сатьи доступна на сайте «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
Химики из России создали сверхэффективные антиоксиданты Далее в рубрике Химики из России создали сверхэффективные антиоксидантыДля этого ученым понадобятся металл‐органические каркасы Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Работу роботам, деньги — людямСтанет ли безусловный базовый доход решением в эпоху автоматизации труда Работу роботам, деньги — людям

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО