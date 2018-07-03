Viber рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты в России

Дочерняя компания мессенджера Viber – японская Rakuten Inc. – готовится запустить собственную цифровую валюту в РФ в 2019 году. Об этом сообщил глава Viber Джамел Агауа.

О планах японской организации выпустить собственную криптовалюту Rakuten Coin стало известно еще в феврале этого года.

«Наша материнская компания Rakuten работает над созданием Rakuten Coin - криптовалюты, которая поддерживается всей экосистемой Rakuten», - заявил Агауа. По словам главы мессенджера, запуск может случиться в 2019 году.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»