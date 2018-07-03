Viber рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты в России
pixabay

pixabay

Rakuten Coin будет использоваться для оплаты покупок через кошелек мессенджера

Дочерняя компания мессенджера Viber – японская Rakuten Inc. – готовится запустить собственную цифровую валюту в РФ в 2019 году. Об этом сообщил глава Viber Джамел Агауа.

О планах японской организации выпустить собственную криптовалюту Rakuten Coin стало известно еще в феврале этого года.

«Наша материнская компания Rakuten работает над созданием Rakuten Coin - криптовалюты, которая поддерживается всей экосистемой Rakuten», - заявил Агауа. По словам главы мессенджера, запуск может случиться в 2019 году.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Теги:
События: экономика
Ученые создали основу плаща-невидимки Далее в рубрике Ученые создали основу плаща-невидимкиИзобретение производит обратимое перераспределение цветов Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» TerraCrypto питч-сессия ICO проектов на Ипподроме2 августа в Казани на Ипподроме пройдет закрытая питч-сессия ico проектов перед инвесторами и инвестиционными фондами TerraCrypto питч-сессия ICO проектов на Ипподроме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО