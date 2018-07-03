Viber рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты в России
Rakuten Coin будет использоваться для оплаты покупок через кошелек мессенджера
Дочерняя компания мессенджера Viber – японская Rakuten Inc. – готовится запустить собственную цифровую валюту в РФ в 2019 году. Об этом сообщил глава Viber Джамел Агауа.
О планах японской организации выпустить собственную криптовалюту Rakuten Coin стало известно еще в феврале этого года.
«Наша материнская компания Rakuten работает над созданием Rakuten Coin - криптовалюты, которая поддерживается всей экосистемой Rakuten», - заявил Агауа. По словам главы мессенджера, запуск может случиться в 2019 году.
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