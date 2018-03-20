Вездеходы проложат туристические маршруты к труднодоступным местам Арктики
pixabay.com

pixabay.com

Проект будет реализован при участии Русского географического общества, университета ИТМО в Петербурге и Кольского научного центра РАН

В регионах Северо-Запада, в том числе в арктической зоне, проложат туристические вездеходные маршруты, по которым можно доехать до природных и исторических памятников, отрезанных от цивилизации. Об этом сообщила организатор вездеходных экспедиций Мария Юркина.

«Мы проложим маршрут во время вездеходной экспедиции, составим методические указания, и можно будет уже делать вездеходные туристические маршруты», - сказала Юркина.

Она отметила, что при участии Русского географического общества, университета ИТМО в Петербурге и Кольского научного центра РАН организованы несколько экспедиций для проверки возможностей техники в условиях Арктики и доставки геологов и биологов к удаленным точкам.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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