Вездеходы проложат туристические маршруты к труднодоступным местам Арктики

В регионах Северо-Запада, в том числе в арктической зоне, проложат туристические вездеходные маршруты, по которым можно доехать до природных и исторических памятников, отрезанных от цивилизации. Об этом сообщила организатор вездеходных экспедиций Мария Юркина.

«Мы проложим маршрут во время вездеходной экспедиции, составим методические указания, и можно будет уже делать вездеходные туристические маршруты», - сказала Юркина.

Она отметила, что при участии Русского географического общества, университета ИТМО в Петербурге и Кольского научного центра РАН организованы несколько экспедиций для проверки возможностей техники в условиях Арктики и доставки геологов и биологов к удаленным точкам.

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