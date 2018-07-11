В Великом Новгороде разработали не имеющий аналогов бионический протез для детей

В России создан детский протез руки, аналогов которому в стране не существует. Он работает за счет биоэлектрических сигналов мышц и выполняет разные типы схватов.

О разработке рассказал инженер-биомеханик, член Всероссийской гильдии протезистов-ортопедов Владимир Новиков.

По его словам, в России не так много детей с пороками верхних конечностей, однако до сих пор в стране такие протезы не производились. Разработанное учеными из Великого Новгорода приспособление выполняет разные виды схватов и раскрытие кисти.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике