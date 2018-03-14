В XXI веке в России будет тепло и снежно

По словам ученых Почвенного института имени В.В.Докучаева, темпы потепления в России уже сейчас опережают общемировые. Эта тенденция сохранится на протяжении всего XXI века.

Ученые прогнозируют увеличение годовые максимумов и минимумов температуры воздуха на большей части территории страны. При этом во все сезон будет фиксироваться увеличение числа суток с аномально высокой температурой воздуха и уменьшение числа суток с экстремально низкой.

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