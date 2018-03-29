Утро будет действительно добрым
Утро будет действительно добрым

Студент из Томска изобрел бесшумный будильник

Устройство представляет из себя чехол, надеваемый на матрас и снабженный функцией будильника. Однако точный механизм его работы автор идеи – учащийся Национального исследовательского Томского политехнического университета Кирилл Кричевцов – не раскрывает. Он будет держать его в тайне до получения патента.

Он рассказал, что на идею бесшумного будильника его натолкнула ситуация, нередко встречающаяся в студенческих общежитиях – те, кто учатся во вторую смену пытаются выспаться, но им мешают будильники соседей по комнатам, которым необходимо идти на утренние пары.

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