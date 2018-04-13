Устаревшему лекарству найдено новое применение

Специалисты Пермского государственного национального исследовательского университета открыли новый способ получения редкого металла – скандия. В этом им помог антипирин — анальгетик феназон, который сегодня практически не применяется в медицине по причине своего устаревания.

Антипирин был использован учеными в качестве компонента для создания экстрагента, извлекающего ионы скандия в самостоятельную фазу. Благодаря препарату стало возможным получение металла в чистом виде, что не требует последующей очистки содержащий скандий полуфабрикатов.

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